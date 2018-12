Meghan Markle grapt dat ze er wel “heel zwanger” uitziet

Voor Meghan Markle stond er deze week een bezoek aan een woon-zorgcentrum in Twickenham in Londen op het programma. Ze nam er uitgebreid de tijd om met enkele bewoners een babbeltje te slaan. Ze grapte zelfs dat ze er behoorlijk zwanger uitziet. Haar buikje was dan ook duidelijk te zien in de aansluitende jurk die ze droeg.

Verwacht wordt dat Meghan Markle ergens in april zal bevallen van haar eerste kindje. Ze zou dus ondertussen zo'n vijf maanden zwanger zijn en dat begint zich wel heel duidelijk af te tekenen in de kleding die ze draagt. In elk geval stopt ze haar buikje allesbehalve weg. Zo droeg ze voor een bezoek aan het bejaardentehuis Brinsworth House, waar voormalige artiesten en hun partners verblijven, een witte jurk met bloemetjes met halfblote schouders en een open rug.

Ze sprak er onder meer met een van de bewoners, die er geen gras over liet groeien en haar op de man af vroeg hoe ze zich voelde. "Heel goed", klonk het antwoord. Van zwangerschapskwaaltjes lijkt de hertogin van Sussex dan ook weinig last te hebben, zeker in vergelijking met haar schoonzus Kate Middleton die zich een tijdlang heel misselijk voelde voor de geboorte van prins Louis. "Ik zie er wel heel zwanger uit", grapte ze nog tegen de bewoonster.