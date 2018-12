Genkse Cultuurraad sluit legislatuur af

Genk - Na een periode van zes jaar sloot de Genkse Cultuurraad en de stuurgroep socioculturele ontmoeting een hoofdstuk af. Deze adviesraad wordt aan het begin van de nieuwe legislatuur immers vernieuwd. In een ontspannen sfeer blikten de leden van deze raad terug op een actieve en geslaagde periode en werden ze bedankt voor hun rol en betrokkenheid in het Genkse verenigingenlandschap.

Eind 2012 vertrok het cruiseschip van de Genker Revue naar nieuwe horizonten. In haar kielzog liet ze een nieuwe lading frisse vrijwilligers aan de kade achter. Onder de impuls van de Cultuurraad en de werkgroep socioculturele ontmoeting volgden in een hoog tempo heel wat verbindende activiteiten: nieuwjaarsontmoetingen in de wijken, Genk Danst, 50 jaar Marokkaanse en Turkse migratie, de opening van het sociocultureel seizoen, verschillende workshops, het Feest van de Vlaamse Gemeenschap, de Korenwandeling, 30/30/30, de Genker Tragedie… “Maar er werd in de schoot van deze adviesraad ook gediscussieerd en vergaderd over de reglementen, de subsidies, de vernieuwing van het cultureel landschap”, zegt Schepen van Cultuur Anniek Nagels. “Ik ben fier op hun engagement, op die passie en durf, maar vooral werklust van de afgelopen zes jaren.”

De Cultuurraad en de Stuurgroep socioculturele ontmoeting zijn opgehangen aan twee grote kapstokken of werksoorten: sociocultureel en amateurkunsten. De woorden ‘socioCULTUREEL’ en ‘amateurKUNSTEN’ zijn geen losse woorden op zichzelf. Ze maken deel uit van het grote, brede en kleurrijke cultuurveld in Genk. Maar in dit veld onderscheiden deze - en alleen deze - onderdelen zich doordat ze volledig gedragen worden door vrijwilligers. Dit in tegenstelling tot professionele kunstenaars, organisaties en artistiekelingen. “Het is net de wisselwerking tussen het grote, warme en gepassioneerde vrijwilligersgebeuren en de professionele componenten die een levendige spanning, uitdaging en dynamiek brengt in onze stad”, aldus Nagels.

In 2019 zal er een nieuwe Cultuurraad en werkgroep Socioculturele ontmoeting samengesteld worden. Maar als bedankje organiseerde het stadsbestuur op maandag 17 december 2018 een gezellig etentje voorafgegaan door een workshop in ‘The Gallery’ in de Molenstraat door kunstenaar Stefaan Vermeulen. In deze ‘stadsgalerij’ werkten de cultuurvrijwilligers in kleine groepjes aan een eigen kunstwerk dat wellicht een plaats zal krijgen in het bureel van de schepen van Cultuur.