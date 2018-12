Carl Devos ongemeen scherp voor premier Charles Michel: “Dit is de bocht der bochten”

“Ik ben stomverbaasd dat een premier zich op een week tijd zo in de hoek laat drummen en zich ten slotte zo in de vangrail laat rijden”, zegt Carl ­Devos in een reactie op de val van de regering-Michel. Hij ziet hier maar één winnaar: N-VA. “Tot de volgende verkiezingen zal die partij het beeld kunnen ophangen van een regering die ineens naar links zwenkt zodra N-VA de regering heeft verlaten.”