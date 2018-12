Mercedes F1-team gebruikt psychologen om prestaties te verbeteren

De bedrijfsfilosofie van Mercedes-Benz luidt “Das Beste oder nichts” en dat is in de F1 niet anders. In Brackley worden zelfs gespecialiseerde psychologen ingezet om het personeel scherp te houden.

Sinds het hybride-tijdperk begon in 2014 domineert Mercedes de Formule 1, jaar na jaar tonen de “Silberpfeile” dat ze de beste zijn. Het lijkt er soms op dat alles vanzelf loopt maar dat is helemaal niet het geval volgens teambaas Toto Wolff want het is alles behalve makkelijk om op zo’n hoog niveau te blijven presteren.

“Ik denk niet dat zelfgenoegzaamheid ooit een probleem geweest is in ons team,” aldus Wolff. “De groep is immers erg gemotiveerd en we stellen onze doelen op hetzelfde niveau omdat we erdoor gepassioneerd zijn.”

“De moeilijkheid is eerder om dat hoge niveau vast te houden. Dat kan ongezond worden en daar steken we heel wat werk in om ervoor te zorgen dat onze mensen kunnen blijven presteren op dat niveau.”

“Als bedrijf houden we altijd onze werkomgeving in het oog.”

“We kijken naar voeding, slaap, medische zorgen, sport. We kijken ook naar vrije dagen, we sturen mensen naar huis als we zien dat het mentaal niet helemaal goed zit.”

“We kijken ook naar psychologen in het belang van het team. Ik zou nog een uur kunnen doorgaan over alles wat we hier doen.”

Hoewel Mercedes de sport al een paar jaar domineert zijn er nog altijd dingen die beter kunnen volgens Toto Wolff.

“We proberen echt niet te doen zoals een groep kleuters die aan het voetballen zijn en waar iedereen achter de bal loopt. Wij proberen de bal het werk te laten doen.”

“Bij ons probeert iedereen in zijn eigen specialiteit het beter te doen dan zijn tegenhanger bij Ferrari, McLaren, Williams of waar dan ook. Dit is waar ik voor mezelf de maatstaf leg, mijn eigen verwachtingen.”

“Het is duidelijk dat je kijkt naar wat volgend jaar zal gebeuren. Hoe kan ik het beter doen en waar wil ik het beter doen. Dat is zo in alles wat ik doe, zowel in mijn privéleven als op professioneel vlak,” besluit Wolff.

