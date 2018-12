‘Spijtoptant’ Veljkovic heeft alles opgebiecht: “Slecht nieuws voor halve Belgische voetbalwereld”

De rol van spijtoptant Dejan Veljkovic (48), spilfiguur in operatie Propere Handen, is voorlopig uitgespeeld. Hij heeft na 12 dagen – en 96 uren aan verhoren – aan de speurders alles gezegd wat hij weet. Dat is goed nieuws voor de fiscus en scheidsrechter Bart Vertenten, maar slecht nieuws voor de halve Belgische voetbalwereld.