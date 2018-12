Wat nu? Zodra koning het ontslag aanvaardt, zijn er nog twee scenario’s mogelijk

Een kwartiertje nadat hij de Kamer verlaten had, reed premier Charles Michel al de oprijlaan van het kasteel in Laken op, om het ontslag van zijn regering aan te bieden aan koning Filip. Het Paleis liet gisteravond nog weten dat de vorst het ontslag in beraad houdt. Dat geeft de politieke partijen even de tijd om alles te laten bezinken.

De verwachting is nu dat de koning de voorzitters van de verschillende partijen ontvangt voor een consultatieronde. In principe kan de koning het ontslag weigeren, maar dat scenario is in de huidige situatie onwaarschijnlijk, omdat de minderheids­regering dan opnieuw zou vastlopen.

“Zodra hij het ontslag aanvaardt, zijn er nog twee scenario’s mogelijk”, zegt grondwetsspecialist Toon Moonen (UGent). “Als een meerderheid van alle Kamerleden beslist om zichzelf te ontbinden, komen er binnen veertig dagen vervroegde verkiezingen.” Dat betekent dat we ten vroegste eind januari naar de stembus moeten.

De andere mogelijkheid – die door nogal wat politici naar voren wordt geschoven – is om de Kamer zichzelf niet te laten ontbinden, de regering in lopende zaken te laten en te wachten tot midden april. Dan worden er dus geen vervroegde federale verkiezingen uitgeschreven, maar wordt het parlement ontbonden op de voorziene datum, veertig dagen voor de regionale en Europese verkiezingen van 26 mei.