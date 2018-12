Een 86-jarige man uit Lanaken kwam dinsdag om het leven bij een ongeval op een boogscheut van zijn thuis. Een verpleger en ambulancier die toevallig met zijn motorfiets voorbijkwam reanimeerde de man nog, maar de Lanakenaar bezweek later op de dag in het ziekenhuis.

Het was Andy Geraerts uit Smeermaas die met de bromfiets passeerde vlak nadat het ongeval gebeurd was. De verpleger in het ziekenhuis in Lanaken was onderweg naar zijn werk toen hij de juiste man op de ...