Was het de snelle opeenvolging van wedstrijden die de Kanaries de benen afsneed? Of troefde Jess Thorup zijn collega Marc Brys op tactisch vlak af in deze kwartfinale die het eindstation betekende voor de Kanaries? “Geen van beide”, antwoordde Roman Bezus al zuchtend na afloop. Zijn prestatie symboliseerde die van het hele elftal. De Oekraïner liep voortdurend achter de feiten aan en kwam er niet aan te pas tegen het fysiek sterke Gentse middenveld. “Grinta, dat is wat we missen. Alweer. Dit is niet normaal.”