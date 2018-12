De Heizel is vanavond niet zo gek ver weg voor KRC Genk. Racing voetbalt niet alleen in Brussel, na deze kwartfinale wacht er nog slechts één horde op weg naar een tweede opeenvolgende bekerfinale. Coach Philippe Clement is op zijn hoede voor de horde van vanavond. “Union kan dodelijk counteren en veel jongens spelen de match van hun leven.”