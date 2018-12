In ‘De Warmste Week’ zorgt Patro-voorzitter Salar Azimi op zijn manier voor een hartverwarmend kerstfeest. Gisterenavond schoven in het stadion zo’n 150 bejaarden en begeleiders van Maasmechelse rusthuizen aan voor een heerlijk driegangendiner. “In onze Perzische cultuur is het heel normaal dat ouderen, zeker in deze donkere periode, extra verwend worden”, aldus Azimi.