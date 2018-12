Hij volgde al op elfjarige leeftijd duiklessen, en als jonge snaak ging hij in de tuin met de metaaldetector op zoek naar oude voorwerpen. Het stond dan ook in de sterren geschreven dat Maaseikenaar Sven Van Haelst (44) ooit maritiem archeoloog zou worden. Vandaag schuimt Sven de bodem van de Noordzee af, op zoek naar kostbare informatie uit het verleden. “Mensen denken soms dat ik de Indiana Jones van de zee ben”, zegt Sven. “Wij worden vaak aanzien als schattenjagers, maar dat is natuurlijk in werkelijkheid niet zo. Wij onderzoeken vooral archeologische vondsten en hun context, om het verleden te kunnen reconstrueren en te duiden. Al komen wij uiteraard nu en dan ook waardevolle ladingen tegen.”