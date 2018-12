GenkIn 2018 zijn er al zo’n dertig dumpingen van drugsafval gemeld in onze provincie. Dat is bijna vier keer meer dan in 2015. Er wordt ook steeds meer drugsafval achtergelaten: vorig jaar zo’n 32.000 liter in totaal in onze provincie, in 2018 was dat al 104.000 liter. “Wij vrezen dat de volksgezondheid daardoor in gevaar kan komen”, zegt drugsmagistraat Carine Buckens.