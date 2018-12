The Kooks halen 20.000 euro op voor Genkse vzw Bas, Stoere Strijder

Genk - The Kooks speelde dinsdagavond een optreden in The Flame voor de Warmste Week van Music For Life. De opbrengst van 20.000 euro doneerden ze aan een zelfgekozen goede doel, dat van Bas, Stoere Strijder.

De vader van zanger Luke overleed ook aan hartproblemen, daarom sprak de boodschap van Bas, Stoere Strijder hen zo aan. Met hun concert haalden ze maar liefst 20.000 euro op.

De elfjarige Bas uit Genk werd bekend door met veel moed over zijn nakende harttransplantatie te vertellen in het VTM-programma ‘Cathérine’. In maart van 2016 ging het echter mis toen Bas eindelijk een donorhart kreeg. Zijn lichaam stootte het hart tijdens de operatie af. Ann Baptist, zijn mama, startte sinds de dood van haar zoontje een vzw op om mensen te informeren over orgaandonatie en -transplantatie. Die kreeg de naam Bas, Stoere Strijder.