Jean-Luc Dompé dompelt Stayen in rouw: ex-Kanarie held van de avond met twee goals en een assist

Voor fans van STVV die al droomden van een derde bekerfinale in de clubgeschiedenis, was het een bitter ontwaken. Hun Kanaries waren geen partij voor de Buffalo’s, die dit bekerduel van begin tot eind domineerden. Killer van dienst was Jean-Luc Dompé, die zijn ex-ploeg de das omdeed met twee goals en een assist. Marc Brys zal het nodige mentale oplapwerk hebben met het oog op de competitiewedstrijden tegen Kortrijk en Oostende.

HERBELEEF. STVV kan geen plek in de halve finales van de Croky Cup veroveren

Bij aanvang van dit verslag willen we even een dikke pluim geven aan stadionspeaker Ivo Hendrickx. Hij was in een koud en kil ...