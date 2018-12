Maaseik vernedert Poolse landskampioen in Champions League

Maaseik heeft voor een gigantische stunt gezorgd in de Champions League. Greenyard trakteerde Pools landskampioen Belchatow, een Europese grootmacht én de gedoodverfde favoriet in poule D, op een ware afstraffing: 3-0. Daarmee doet Maaseik, dat zijn eerste groepsmatch in Berlijn had verloren, weer volop mee voor de kwalificatie voor een plek in de kwartfinales.