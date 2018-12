Calvo: “Naar regering van lopende zaken en parlement van belangrijke zaken”

Groen-Kamerfractieleider Kristof Calvo hoopt dat het ontslag van de regering “een nieuw begin” kan zijn. “We hopen dat de regering nu snel een regering van lopende zaken kan worden, en het parlement een parlement van belangrijke zaken. Dat is iets waar we al een tijdje op aandringen.”

Groen reageert dinsdag vooral verrast op het ontslag van de regering-Michel. De premier spiegelde de centrumlinkse oppositie dinsdagmiddag nog een hele resem thema’s voor waarin er nog onderhandelingsmarge was, gaande van klimaat en migratie tot koopkracht en de arbeidsdeal, maar Open Vld deed de deur al snel dicht.

“Waren gecharmeerd”

“Ik steek niet onder stoelen of banken dat we gecharmeerd waren door een aantal zaken die we gehoord hebben. We wilden de premier vragen dat heel snel concreet te maken, dat was ook de boodschap geweest als we die kans nog hadden gehad”, zegt Groen-fractieleider Calvo. “Van ons kreeg hij twee dagen de tijd, hij heeft minder tijd gekregen van zijn eigen coalitiepartners. Dat heeft ons verrast.”

Maar het ontslag van de regering kan meteen ook een nieuw begin zijn, meent Calvo. “Dit kan ons alleen maar aanmoedigen om eraan te beginnen. Het parlement is nog open, Michel III klonk voor ons als een stuk beter dan Michel I en II, dus wat ons betreft kan daarrond samengewerkt worden. We wachten af wat de koning plant, maar we hopen dat de regering snel een regering van lopende zaken kan worden en het parlement een parlement van belangrijke zaken. Dat is iets waar we al een tijdje op aandringen.”