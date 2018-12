Socialisten en Open Vld wijzen elkaar aan als finale veroorzaker van val regering

Brussel - Het was uiteindelijk Open Vld die de federale regering dinsdag het finale duwtje gaf en premier Charles Michel geen andere optie liet dan zijn ontslag aan te bieden. Dat zeggen de socialistische oppositiepartijen sp.a en PS. Volgens Open Vld-Voorzitter Gwendolyn Rutten was er afgesproken dat de regering niet verder zou gaan als er een motie van wantrouwen zou komen. “PS en sp.a hebben die motie op tafel gelegd. Dan zeg je zelfs dat je niet wil praten.”

Rutten loofde premier Michel, “omdat die tot op het laatste moment geprobeerd heeft om zijn regering op de been te houden”.

De linkse oppositie meent dat Rutten met haar tweet over de begroting en de jobsdeal twijfel zaaide over de opening die de premier naar links maakte. “Het is nooit de bedoeling geweest om een andere regering op de been te brengen”, zegt de Open Vld-voorzitter.

Rutten bevestigde dat ze vasthield aan de begroting. Er zou afgesproken zijn om de begroting te laten stemmen. Pas indien er geen meerderheid voor zou zijn, zouden er voorlopige twaalfden komen. “Eerst de begroting, dan zouden er volgende stappen kunnen komen.”

De Open Vld-voorzitter betreurt dat de socio-economische agenda van de regering-Michel niet afgewerkt kan worden. “Het is heel jammer dat dat niet gelukt is.”

Rutten meent dat N-VA aanstuurde op vervroegde verkiezingen. “Als je het confederalisme op tafel legt, dan weet je dat je met MR en Open Vld niet verder kunt”. Rutten verwacht dat de koning de komende dagen consultaties zal houden. Zelf gelooft ze niet dat er na vervroegde verkiezingen tussen januari en mei een regering zou kunnen gevormd worden.

Afwerken waar we meer dan vier jaar aan gebouwd hebben. Meer jobs, meer koopkracht en meer welvaart. Daarom zijn de begroting en de jobsdeal zo belangrijk. Dat is en blijft onze focus. — Gwendolyn Rutten (@RuttenGwendolyn) December 18, 2018

Crombez: “Open Vld boorde piste de grond in”

John Crombez Foto: ISOPIX

Sp.a-voorzitter John Crombez stelt dat de houding van Gwendolyn Rutten de deur definitief dicht deed. “De premier kwam in het parlement met een lijst maatregelen waar de oppositie al jaren om vraagt, maar het is Open Vld die zelf die piste de grond inboorde”, zei sp.a-voorzitter John Crombez dinsdagavond in Terzake.

Crombez vond de toespraak van Michel in de Kamer naar eigen zeggen zeer verrassend. “Ik volgde vanop afstand en zag het een na het andere punt binnenkomen dat door ons en andere oppositiepartijen al jaren werd gevraagd: een lagere btw op elektriciteit, een verhoging van de pensioenen... Dat was een soort schuldbekentenis.”

Maar opmerkelijk genoeg, ging Crombez verder, boorde regeringspartij Open Vld de door Michel voorgestelde piste zelf de grond in. “Terwijl de schorsing van de parlementaire vergadering bezig was, liet Open Vld weten dat de jobsdeal en de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen moeten doorgaan. Daarmee ging de partij rechtstreeks in tegen de premier.”

Di Rupo: “Premier verantwoordelijk”

Ook PS-voorzitter Elio Di Rupo verwijst naar de tweet die Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten dinsdagmiddag verstuurde. Ook al dienden PS en sp.a, met de steun van Groen en Ecolo, een motie van wantrouwen in, is de oppositie “in geen geval verantwoordelijk” voor de val van de regering-Michel, zegt Di Rupo. “Uiteindelijk is de eerste minister de verantwoordelijke. Het is niet de oppositie die 4,5 jaar geregeerd heeft en het sociale weefsel heeft doen scheuren, vooral in Franstalig België.”