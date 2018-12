WK voor clubs: gastheer verrast River Plate en plaats zich als eerste voor finale

Sensatie in Al Ain waar de lokale voetbalploeg zich plaatste voor de finale van het WK voetbal voor clubs ten nadelen van het Argentijnse River Plate. Het team uit de Emiraten haalde het na het trappen van penalty’s (5-4, red) nadat de stand na verlengingen nog steeds gelijk was (2-2, red).

Marcus Berg bracht de thuisploeg al na drie minuten op voorsprong maar de Argentijnen hadden niet veel tijd nodig om orde op zaken te stellen. Er was nauwelijks een kwartier gespeeld of de Colombiaan Santos Borré had met twee treffers de Argentijnen al op voorsprong geschoten.

Maar de club uit de Emiraten wilde zich voor eigen volk niet zomaar gewonnen geven. De Braziliaan Caio zorgde meteen na de pauze dan ook voor de gelijkmaker. Gonzalo Martinez miste in de reguliere speeltijd nog een strafschop voor River Plate zodat eerst verlengingen en uiteindelijk strafschoppen voor uitsluitsel moesten zorgen. De eerste negen penalty’s werden feilloos omgezet, Argentijns international Enzo Pérez miste de tiende en dus beslissende strafschop.

Al Ain neemt het in de finale op tegen de winnaar van de tweede halve finale tussen het Japanse Kashima Antlers en Real Madrid, een heruitgave van de finale van twee jaar geleden. De tweede halve finale vindt morgen plaats.