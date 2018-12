Peter De Roover (N-VA) “Nee, wij voelen geen euforie”

“Dit is niet wat we wilden”, zegt Peter De Roover (N-VA) aan VRT. “Ik voel geen euforie. Wij wilden met Michel I verder werken. Maar goed, er is gebeurd wat hier gebeurd is in het parlement, er is een ontploffing teweeggebracht en wij konden niet anders dan ontslag nemen. Dan is gebleken dat er geen plan B was.”

“We hebben daarop allerlei garanties gevraagd, om ervoor te zorgen dat de begroting zou uitgevoerd worden zoals ze is opgesteld. We hadden namelijk zelf geen ministers meer om dat in de gaten te houden. Schijnbaar was dat een probleem. En als we horen wat de premier vanavond allemaal voorgesteld heeft in het parlement, dan was onze achterdocht niet zo ver gezocht.”