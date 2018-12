Didier Reynders: “Dit was de enige oplossing”

MR-vicepremier Didier Reynders schuift de schuld voor de val van de regering Michel in de schoenen van de linkse oppositiepartijen. “Wij hebben onze goeie wil getoond, maar zij wilden spelletjes blijven spelen.”

“Dit was de enige oplossing”, reageert MR-vicepremier Didier Reynders in Terzake. “Wij hebben onze goeie wil getoond door een ruime resolutie over het klimaatbeleid goed te keuren en de hand te reiken, maar de oppositie stelde daar niets over dan wantrouwen. Ze dienden een motie in die ons 48 uur de tijd gaf. Dat is niet meer dan een spelletje en de spelletjes moesten stoppen. Op deze manier had het geen zin meer. “

Na de toespraak van premier kwamen er misnoegde uit het Open Vld-kamp over de zogenaamde linkse bocht van Michel. Reynders ontkent echter met klem dat dat de definitieve doodsteek betekende voor de regering. “De speech van de premier en zijn voorstel om samen met het parlement maatregelen uit te werken op klimaatvlak en om de koopkracht te versterken, waren besproken op de kern. Maar de reactie van de het parlement was teleurstellend: ze weigerden zelfs om te starten met onderhandelingen.”

Maar waarom heeft premier Michel niet gedaan zoals de oppositie vroeg en expliciet het vertrouwen aan de regering gevraagd. “Het heeft geen zin om het vertrouwen te vragen aan het parlement als je maar 52 zetels hebt. Dat is vandaag trouwens duidelijk gebleken”, besloot Reynders. En hoe het nu verder moet? “Dat zullen we de komende dagen zien, maar het is duidelijk dat er de komende maanden weinig gerealiseerd kan worden.”