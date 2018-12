Extreemrechtse organisatie Blood and Honour plant neonaziconcert, “mogelijk in Diest”

Hasselt -

Figuren uit kringen rond de extreemrechtse organisatie Blood and Honour hebben een concert gepland op 12 januari 2019. Volgens geruchten in het milieu zijn Diest en Tienen mogelijke locaties. “Al kan je dat nooit met zekerheid zeggen omdat de organisatoren op voorhand altijd meerdere zalen boeken. Zo kunnen ze op het laatste moment nog uitwijken als een adres bekend raakt bij de politie”, aldus een insider. De Staatsveiligheid, die zowel links- als rechts-extremistische groeperingen monitort, is op de hoogte van het concert.