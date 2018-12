Mensen van Belang: “Mijn vriendin is altijd opgelucht als ik na een duik veilig thuiskom”

Maritiem archeoloog Sven Van Haelst uit Maaseik is Science Officer bij het VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee) in Oostende. Hij heeft meerdere opmerkelijke ontdekkingen op zijn palmares, zoals de vondst van een Amerikaanse bommenwerper Boeing B-17G uit de Tweede Wereldoorlog, op de bodem van de Noordzee. Als duiker was Sven ook actief betrokken bij de zoektocht naar de sinds 2010 vermiste Elke Wevers.