Premier Michel naar koning om ontslag aan te bieden: hoe moet het verder?

Premier Michel heeft zonet in de Kamer verklaard dat hij naar de koning trekt om het ontslag van zijn minderheidskabinet aan te bieden. Michel had vanmiddag een laatste poging gedaan om de linkse oppositie te overtuigen gedoogsteun te leveren, maar dat was niet genoeg om de motie van wantrouwen vanuit sp.a, PS en Ecolo-Groen te vermijden. Hoe moet het nu verder?