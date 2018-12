Open Vld gaat in tegen premier Michel en blijft vasthouden aan begroting en arbeidsdeal

Open Vld blijft vasthouden aan de begroting en de arbeidsdeal. Dat zegt voorzitster Gwendolyn Rutten op Twitter. Nochtans had premier Charles Michel een uur eerder in de Kamer aangekondigd dat hij vanaf volgend jaar met voorlopige twaalfden wil werken en dat hij over arbeidsmarktbeleid “maximaal” wil overleggen met de sociale partners.

Premier Charles Michel reikte de (centrum-)linkse oppositie dinsdagmiddag de hand in de Kamer in een poging zijn regering te redden. Hij spiegelde hen een resem thema’s voor waarover hij “met de bruggenbouwers in het parlement” wil praten. Tegelijkertijd werkt hij aan een begroting met voorlopige twaalfden.

Coalitiepartner Open Vld lijkt daar echter niet helemaal tevreden mee. Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten houdt vast aan de begroting - die al in Commissie is goedgekeurd en normaal gezien donderdag plenair gestemd moet worden - en de arbeidsdeal. “Afwerken waar me meer dan vier jaar aan gebouwd hebben. Meer jobs, meer koopkracht en meer welvaart”, zegt ze op twitter. “Daarom zijn de begroting en de jobsdeal zo belangrijk. Dat is en blijft onze focus.”

In de arbeidsdeal was afgesproken dat de werkloosheidsuitkering verder degressief zou worden gemaakt, een maatregel die de krapte op de arbeidsmarkt moet helpen aanpakken. Premier Charles Michel zei dat hij over maatregelen om die krapte aan te pakken wil praten met de sociale partners en het parlement.

De zitting in de Kamer is intussen al meer dan een uur geschorst. Oppositiepartijen Ecolo-Groen, sp.a, PS en cdH zitten samen. Vraag blijft of sp.a van plan is om een motie van wantrouwen in te dienen tegen de regering, zoals ze eerder had aangekondigd.