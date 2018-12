ANALYSE. Premier Michel doet ultieme gok om minderheidskabinet overeind te houden

Premier Michel heeft zonet in de Kamer in een lange speech een ultieme poging gedaan om zijn minderheidskabinet overeind te houden. Na de “onaanvaardbare eisen van N-VA” kijkt de premier nadrukkelijk in de richting van de linkse oppositie, die hij probeert te verleiden met een pakket maatregelen zoals de verlaging van de elektriciteitsfactuur en het herbekijken van de discussie over de zware beroepen.