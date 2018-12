Riemstenaar riskeert boete voor sluikverbranding in tuin: “Maar ik ben wel voor het milieu!”

Riemst -

Een 48-jarige man uit Riemst riskeert een goedboete van 800 euro omdat hij behandeld hout waaronder stoelen en palletten had opgebrand in zijn tuin. De man betaalde zijn eerder voorgestelde minnelijke schikking van 100 euro niet. “Ik wil die boete enkel betalen als jullie me zeggen welke buurman mij heeft aangegeven, dan recupereer ik die centen wel bij hem!”, sloeg hij de rechter met verstomming.