Raadkamer stelt mogelijke internering van verdachte moord ACV-bediende in Diest uit

Leuven / Diest - De raadkamer in Leuven heeft dinsdag nog geen beslissing genomen over de mogelijke internering van Sebastian H. De beschikking werd uitgesteld tot nu vrijdag 21 december. De 37-jarige Pool wordt verdacht van de moord op een loketmedewerkster van het ACV in de vakbondskantoren in Diest in de zomer van 2017.

In het ACV-dienstenkantoor in Diest werd de 38-jarige Sara Van Passel op 21 augustus 2017 in koelen bloede neergeschoten door een klant. De schutter kende de loketmedewerkster niet persoonlijk. Het slachtoffer was lukraak gekozen en overleed ter plaatse. De dader nam de vlucht, maar gaf zich later die dag aan bij de politie. Sebastian H., een man van Poolse nationaliteit, handelde uit wrok omdat de vakbond hem onvoldoende zou gesteund hebben na een arbeidsongeval. De verdachte werd in verdenking gesteld voor moord.

Volgens het verslag van de deskundige is Sebastian H. (37) ontoerekeningsvatbaar. De raadkamer in Leuven moet beslissen over het lot van de vermoedelijke dader: internering of verschijning voor het hof van assisen van Vlaams-Brabant. Het parket vordert de internering.

Voor de raadkamer woedde dinsdag een hevige discussie over de toerekeningsvatbaarheid. “Wij vragen de aanstelling van een college van deskundigen”, zegt Philip Daeninck, raadsman namens het ACV. Volgens de drie burgerlijke partijen werd het onderzoek niet goed gevoerd. Ze vragen de aanstelling van drie nieuwe psychiaters.

De raadkamer moet zich vrijdag eerst over die vraag buigen. Bij afwijzing kan een definitieve uitspraak volgen.