Kinderen behalen zwemdiploma

Lanaken - Vorige week zaterdag werd er in het zwem- en sportcentrum van Eurofit een van de wekelijkse zwemexamens gehouden. 11 jongens en 8 meisjes met de gemiddelde leeftijd van 4 tot 5 jaar, behaalden hier hun A.B of C diploma.

D-day voor de kindertjes van de zwemschool Eurofit . Na zich aangemeld te hebben met hun ouders, werden de kleutertjes begeleid naar de douche en vervolgens samen met de zweminstructeur naar de rand van het zwembad. Hier kregen zij de eerste instructies mee om vervolgens met veel plezier in het grote bad van 25 meter te springen. Inmiddels hadden een aantal zweminstructeurs zich verdeeld opgesteld en zouden zij de kinderen beoordelen in hun zwemvaardigheden. Na dat ze hun zwemkunsten hadden laten zien, was het moment van de waarheid aangebroken. Zeker voor de ouders die toezagen hoe hun kind het water trotseerde. Het was dan ook spannend afwachten of hij/zij het A, B of C diploma zou behalen. Iedereen slaagde met succes.