Favoriete kapper van de sterren plots overleden: “Mijn hart is in duizend stukken gebroken”

De naam Oribe Canales doet misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar de Amerikaans-Cubaanse haarstylist was de grote favoriet van veel supermodellen en sterren. De man is maandag plots overleden op 62-jarige leeftijd.

“Hoewel we op dit moment geen officiële verklaring van de familie hebben, kunnen we bevestigen dat dit trieste nieuws waar is. Oribe was een geweldige haarstylist en vriend en zal worden gemist. Uit respect voor zijn partner, Zaki en zijn familie, geven we op dit moment geen verder commentaar”, zei zijn woordvoerder in een statement aan W Magazine. Over de precieze omstandigheden van zijn overlijden worden dus geen details vrijgegeven.

Volume als handelsmerk

Canales maakte furore in de jaren 80 en 90, grotendeels door zijn werk achter de schermen van de grootste modeshows en zijn redactiewerk voor modefotograaf Steven Meisel. In het wereldje raakte hij snel bevriend met supermodellen, onder wie Linda Evangalista, Naomi Campbell en Cindy Crawford. Ook vandaag was de man - die van volume creëren zijn handelsmerk had gemaakt - nog relevant in de modewereld. Zo verzorgde hij onlangs nog het haar van Meghan Markle, Jennifer Lopez, Emily Ratajkowski en Doutzen Kroes.

Sterren zijn in shock door het plotse overlijden van de man en betuigen hun steun via de sociale media. “Zo triest om te horen dat je niet langer bij ons bent. Mis je”, schreef die laatste op Instagram bij een foto met de man. ”Mijn hart is gebroken in duizenden stukjes”, staat er te lezen op een kiekje van de Amerikaanse zangeres en actrice Miley Cyrus.