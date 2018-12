“Later is ook niet erg”

Lore Verlackt (30) uit Hasselt is hoogzwanger. Haar tweede kindje is uitgerekend voor 31 december. Dat betekent dat het broertje of zusje van Arthur (3) nog recht heeft op het kindergeld volgens het oude systeem en dat levert de ouders 9.031 euro meer kindergeld op dan een geboorte op 1 januari 2018.

“Als ons kindje later wordt geboren, zitten we daar ook niet mee in”, zegt Lore “Het kindergeld is voor ons een mooie aanvulling, maar we leven niet van het kindergeld. Eigenlijk vind ik die hele heisa ...