“Elk kind gelijk, maar toch ook niet”

De nieuwe regeling voor Vlaamse kinderbijslag die vanaf volgend jaar van start gaat, blijft voor discussie zorgen. Al minstens één ouder is volgens de Gezinsbond naar het Grondwettelijk Hof gestapt om het nieuwe ‘Groeipakket’ aan te klagen. Vanaf volgend jaar krijgt elk Vlaams kind precies hetzelfde basisbedrag, namelijk 163,2 euro per maand, maar door het nieuwe berekeningssysteem kan het totale verschil tussen een kind geboren voor of na 1 januari tot maximaal 27.541 euro oplopen.

De vader die naar het Hof stapt heeft twee kinderen, maar wil er in totaal vier. Voor de twee kinderen die hij al heeft, krijgt hij daardoor nu 268 euro per maand in plaats van 326 euro in de nieuwe regeling ...