VIDEO. Brandweerman in burger redt bestuurder uit brandende wagen

Genk - Op het kruispunt van de Europalaan met de Westerring in Genk kan je momenteel niet richting Hasseltweg rijden omwille van een verkeersongeval aan het kruispunt. Dat schrijft politie CARMA op Facebook.

Dinsdagavond rond 17.00 uur is een bestuurder in Genk tegen een paal met rode lichten gebotst. Na de klap vloog de auto in brand, terwijl de persoon nog in het voertuig zat. “Iemand van de brandweer Genk die in burger hier voorbijkwam, heeft de persoon uit de wagen kunnen halen voor het te laat was”, klinkt het bij een brandweerman ter plaatse. “Het was waarschijnlijk een benzinewagen, die dus door de impact is beginnen branden.”

Omrijden kan via de Eerste Cyclistenlaan/Jaarbeurslaan.

Video: TP

Foto: 112MeldingenLimburg