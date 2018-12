100 uur werkstraf voor gooien met bierglas in Café Café: “Dit heeft ons al 70.000 euro gekost”

Hasselt - Een 27-jarige caféganger uit Heusden-Zolder is dinsdag in Hasselt veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur en 1.200 euro boete voor een vechtpartij in Café Café in Hasselt op 27 maart 2016. Een jongeman (23) uit Sint-Lambrechts-Herk kreeg daarbij een bierglas tegen zijn hoofd gesmeten. Er kwamen scherven in zijn oog terecht en hij was 40 dagen werkonbekwaam. De rechtbank stelde een gerechtsdeskundige aan om de schade bij het slachtoffer te begroten.

Een groepje cafégangers viseerde al de hele avond de jongeman uit Sint-Lambrechts-Herk. Hij was meermaals het mikpunt van spot door zijn opvallend blonde haren. Onder meer “blondie, blondie”, klonk het meerdere keren. Toen hij rond 4 u ’s nachts naar huis wou gaan, kreeg hij een bierglas in zijn gezicht gesmeten. De verdachte erkende dat hij een glas vast had, maar niet ermee gegooid te hebben. Zijn onschuld draaide echter in de soep toen hij naar de gedupeerde een Facebookbericht stuurde om zich te verontschuldigen en omdat hij iets met hem wou bespreken. Zijn argument dat het slechts was om te polsen hoe het met de jongeman ging, achtte de rechtbank ongeloofwaardig.

Nog meer in zijn nadeel speelde een fotoherkenning en vooral een onderzoek van de cafébaas die ook bij de verdachte uitkwam als schuldige. Als gevolg van de feiten is fors in security geïnvesteerd in de horecazaak. “Dit heeft ons intussen al 70.000 euro gekost”, klinkt het. Ook is dader al even niet meer welkom in Café Café. Wel kreeg het agressief baasje uit Zolder de vrijspraak voor een vechtpartij die zich achteraf op straat voor het café zou afgespeeld hebben. Samen met een 28-jarige Hasselaar trakteerde hij een kameraad van het bierglasslachtoffer op een pak rammel. Dat was althans de versie van het parket. De rechtbank spreekt de twee van dit feit vrij omdat het slachtoffer mogelijk door andere mensen uit het groepje van de amokmakers klappen kreeg. Deze cafégangers zijn niet herkend in een fotocollage en gaan hiervoor vrijuit. De veroordeling voor het gooien met het glas kost de man uit Heusden-Zolder bovenop de boette ook nog bijna 400 euro aan proceskosten.