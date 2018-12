Zuhal Demir (N-VA): “Ook wij zijn dit circus beu”

“De clash bij de komende verkiezingen wordt er één tussen een consequente partij en het zogenaamde moedige midden dat verveld is in een listige linkse.” Zo omschrijft Zuhal Demir de confrontatie tussen N-VA en CD&V bij de komende verkiezingen. De partijen gaan stilaan in verkiezingsmodus. Maar wanneer die verkiezingen er nu komen, is nog niet duidelijk. Alles hangt af van wat er deze week gebeurt in de Wetstraat. En Demir is duidelijk: “Wij zijn dit circus ook beu. Waarom is men zo bang van de kiezer?”