Limburg smaakt naar meer: Aardappelsoep met prei en spekjes

Ga deze winter eens voor dé klassieker onder de wintersoepen: fluweelzachte aardappelsoep. De krokante spekjes en frisse bieslook geven de soep nog een extra lekkere touch. Heerlijk als voorgerecht of kleine lunch!

Ingrediënten voor 4 personen

750 g aardappelen

4 preien

4 blokjes groentenbouillon

4 plakjes spek

200 ml crème fraîche

peper

zout

1 stengel verse bieslook

Bereiding

Schil de aardappelen en snijd ze in grove stukken. Snijd de prei in ringen.

Verhit wat olijfolie in een grote pan en stoof de aardappelen en prei kort aan. Zet het geheel onder water, voeg de bouillonblokjes toe en laat 25 minuten koken.



Knip ondertussen het spek in dunne reepjes en bak ze in een braadpan zonder boter. Snipper de bieslook.

Haal de soep van het vuur en mix ze door. Meng er de crème fraîche onder en kruid af met peper en zout.

Schenk de soep in kommen en garneer met het spek en de bieslook.