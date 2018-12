Okra-kerstfeest in Brueghelheem (Grote-Brogel)

Grote-Brogel

Peer - Op vrijdag 14 december organiseerde Okra trefpunt Grote-Brogel haar jaarlijks kerstfeestje, waarbij tegelijk ook de jaarlijkse algemene vergadering plaatsvindt.

Omstreeks 11.30 uur schoven ongeveer 95 Okra-leden en de genodigden (deken Tony Poorters, provinciaal proost Giel Stinkens samen met schepen Raf Nelis) aan tafel voor het middagmaal. Voorzitter Fina Winters heette iedereen van harte welkom en lichtte het programma van de hele namiddag toe. Vervolgens gaf ze het woord aan Z.E.H. Giel Stinken, die samen met de bestuursleden Mia Cornelissen, Lisette Pinxten en Madeleine Bijnens de bezinning voor zijn rekening namen.

Schepen Raf Nelis voerde het woord namens het stadsbestuur. Hij verontschuldigde de Brogelse schepen Sigrid Cornelissen die hij diende te vervangen. Hij ging ook nader in op de werken die in 2019 en 2020 in Grote-Brogel en Erpekom zullen uitgevoerd worden, zoals riolering met bijhorende wegverbetering langs de Panhovenstraat in 2019 en de realisatie van de Smeetshofweg en de rotonde in 2020. Ook verbeteringswerken in de omgeving van de Deusterstraat in Erpekom zullen uitgevoerd worden.

Het hoogtepunt van de feestvergadering was uiteraard de huldiging van 22 van de 32 aanwezige jubilarissen en/of jarigen (de andere 10 personen waren om gezondheidsredenen verontschuldigd en zullen hun cadeautje thuis bezorgd krijgen). Bijgevoegde foto’s geven een goed sfeerbeeld van het OKRA-kerstfeest.

Foto 1 bevat de twee diamanten huwelijkskoppels: Jef & Lisa Ceyssens-Janssen en Michel & Maria Schurmans-Cyessens. Foto 2 bevat een van de drie gouden huwelijksparen nl. Jef & Rosa Nouwen-Creemers. De twee andere koppels waren verontschuldigd nl. Jan & Mia Winters-Loos en Theodoor & Mia Verwielen-Moris.

Foto 3 bevat een van de twee 95-jarigen nl. Lisa Hesius. Erevoorzitter Pierre Thijs (ook 95 jaar) was verontschuldigd.

Foto 4 bevat een van de vier 90-jarigen nl. Mia Schurmans. De drie andere 90-jarigen waren verontschuldigd nl. Lena Clijsters, Lena Haels en Philomene Evens.

Foto 5 bevat vier van de zes 85-jarigen nl. Lisa Janssen, Rooske Cuppens, Catho Schalley en Paula Wyers. De twee verontschuldigde 85-jarigen waren Anna Kelchtermans en Willem Lemmens.

Foto 6 bevat tien 80-jarigen nl. Jan Vandekerkhof, Mia Wyers, Lena Daniels, Louisa Craeghs, Rik Nouwen, Jaak Braeken, Catho Geuns, Leon Verberne, Leo Leen en Jan Vanbaelen. De 80-jarigen waren er allemaal.

Foto 7 bevat een sketch van het Okra-zangkoor die deze namiddag muzikaal heeft verzorgd. Hier wordt een lekkere soep op basis van varkenspootjes en allerlei groenten muzikaal klaar gemaakt en heel de zaal zong enthousiast mee.

Foto 8 bevat deken Tony Poorters die samen met enkele OKRA-leden het muzikale optreden van het OKRA-zangkoor heel aandachtig volgt. Voorzitter Fina Winters dankt ook uitdrukkelijk 2 uittredende bestuursleden nl. Dorien Van Wezel en Rosa Vrolix die respectievelijk om redenen van verhuis naar een andere gemeente of gezondheid het bestuur verlaten.