Vandaag leggen opnieuw zeven burgemeesters de eed af in handen van gouverneur Herman Reynders. Voor drie onder hen is dat de eerste keer.

Vanochtend mocht Tom Seurs (Voluit) de spits afbijten. Hij volgt zichzelf op als burgemeester van As. Ook Stijn Van Baelen (VIA), burgemeester in Bocholt is niet aan zijn proefstuk toe, net als collega ...