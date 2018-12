Deze sterren en BV's verwelkomden een baby in 2018

In 2018 mochten er heel wat bekende gezinnen een eerste kindje verwelkomen. Bij anderen werd dan weer hun gezin nog iets talrijker bevolkt. Onder meer de geboorte van een derde kindje voor Kate Middleton was internationaal gezien een van de hoogtepunten. Bij ons zette onder meer Charlotte Vandermeersch een kindje op de wereld. Een overzicht.

Internationaal

Kate Middleton en prins William

Op 23 april werd prins Louis geboren. Het was na George en Charlotte het derde kindje voor prins William (36) en Kate Middleton (36).

The Duke and Duchess of Cambridge are pleased to share a new photograph of their family.



The photograph, taken by Matt Porteous, shows The Duke and Duchess with their three children at Anmer Hall, and features on Their Royal Highnesses’ Christmas card this year. pic.twitter.com/6XqCMlhLi8 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 14 december 2018

Pippa Middleton en James Matthews

Nog meer goed nieuws voor de familie Middleton. Ook Kate's jongere zus Pippa (35) beviel in september van een eerste kindje. Hun zoontje kreeg de naam Arthur.



Kate Hudson en Danny Fujikawa

Voor actrice Kate Hudson (39) was 2018 het jaar waarin ze haar derde kindje op de wereld zette. Met Rani Rose werd het op 2 oktober voor het eerst een dochtertje.



Cardi B

Cardi B brak in 2018 professioneel volledig door, maar kreeg ook op privévlak leuk nieuws. Zo beviel ze op 10 juli van een eerste kindje, dochtertje Kulture. Ondertussen vormt ze wel niet langer een koppel met papa rapper Offset.



Kim Kardashian en Khloé Kardashian

Een babyboom ten huize Kardashian, zo kun je 2018 nog het best omschrijven. In januari kregen Kim en Kanye West via een draagmoeder een derde kindje: Chicago. In april werd met dochtertje True dan weer het eerste kindje van Khloé geboren. Dat kreeg ze samen met basketter Tristan Thompson.



Kate Upton en Justin Verlander

Model en actrice Kate Upton (26) beviel op 7 november van haar eerste, dochtertje Genevieve. De gelukkige papa is baseballspeler Justin Verlander.



Diane Kruger en Norman Reedus

2018 was een topjaar voor actrice Diane Kruger (41) en 'The Walking Dead'-acteur Norman Reedus (49). Zij werd voor het eerst mama, hij voor de tweede keer papa. Hij had al een zoon uit een relatie met model Helena Christensen.

Hilary Duff en Matthew Koma

Hilary 'Lizzy McGuire' Duff (31) en haar vriend Matthew Koma (31) zijn eind oktober ouders geworden van een dochtertje, Banks Violet Bair.



Robbie Williams en Ayda Field

Met vijf zijn ze ondertussen bij Robbie Williams en zijn vrouw Ayda thuis. De laatste toevoeging aan hun gezin werd dochtertje Coco. Ook dat kindje kwam in september ter wereld via een draagmoeder.



Rachel Weisz en Daniel Craig

James Bond heeft raak geschoten dit jaar. Acteur Daniel Craig (50) en actrice Rachel Weisz (48) werden begin september ouders van een dochtertje. Welke naam het meisje kreeg, is nog niet bekendgeraakt.



Eva Longoria en Jose Baston

Eva Longoria werd in juni op haar 43ste voor het eerst moeder van zoontje Santiago Enrique. Haar man Jose had al drie kinderen uit een eerder huwelijk.



Chrissy Teigen en John Legend

Badpakkenmodel Chrissty Teigen (33) en soulzanger John Legend maakten in mei plaats voor een zoontje, Miles Theodore. Het werd hun tweede kindje na dochtertje Luna.



Behati Prinsloo en Adam Levine

Op 15 februari beviel Victoria's Secret-model Behati Prinsloo (30) van een meisje dat de naam Gio Grace kreeg. Voor haar en Maroon 5-zanger Adam Levine (39) was het al hun tweede kindje.

Nationaal

Mathias Vergels en Julie Houtman

'Thuis'-acteur Mathias Vergels (26) kreeg samen met zijn vrouw Julie (26) zoontje Emile. De kersverse papa laat het niet na om op Instagram regelmatig foto's te delen van hem en de kleine spruit.



Charlotte Vandermeersch en Felix Van Groeningen

Actrice Charlotte Vandermeersch en regisseur Felix Van Groeningen zijn op 22 mei de ouders van een zoontje geworden. Het jongetje kreeg de naam Rufus Charel Woody.



Zsofi Horvath en Olivier Glorieux

Zsofi Horvath (38), in 2003 verkozen tot Miss Belgian Beauty, is in juni bevallen van een dochter. Het meisje kreeg de naam Charlize. Het is het derde kind voor Horvath en Olivier Glorieux, in een ver verleden deelnemer van 'Expeditie ­Robinson'.



Nicolas Vanderhallen en Evelien Baten uit 'Blind Getrouwd'

Begin november werd een 'Blind Getrouwd'-baby op de wereld gezet. Xander is het eerste kindje voor Nicolas en Evelien, die deelnamen aan het tweede seizoen van de realityreeks.



Jolien en Herbert van 'Temptation Island'

Er was niet alleen een 'Blind Getrouwd'-baby, er kwam er ook eentje uit 'Temptation Island'. De relatie van Herbert en Jolien overleefde de grote relatietest en leverde nu een zoontje op: Emilio.