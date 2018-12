Fedasil wil weer asielzoekers opvangen in Lommels Parelstrand

Lommel -

Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, zou graag voor drie maanden mensen onderbrengen in het Parelstrand in Lommel. Dat vernam de redactie uit goede bron en is intussen ook bevestigd door Fedasil. Zo kan de kerstperiode overbrugd worden en moeten er geen kinderen op straat slapen. In 2016 werden daar ook al tijdelijk mensen ondergebracht.