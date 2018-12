Meer dan 500 internen geven hun Hart voor Limburg

Hamont-Achel - Meer dan 500 Limburgse internen overhandigden zopas een cheque ter waarde van 8.120 euro aan Een Hart voor Limburg, een organisatie die zich inzet om de levenskwaliteit in Limburg te verbeteren.

Elien Peeters, internaatsbeheerder van het Agneteninternaat van Peer, ondervond al snel wat de solidariteit onder internen (leerlingen die op een internaat verblijven) en internaten betekent. In alle Limburgse internaten werden lekkernijen en gadgets verkocht en acties op het getouw gezet voor dat goede doel. “Natuurlijk is het fijn dat we dit mooie bedrag kunnen overhandigen aan Een Hart voor Limburg, maar nog belangrijker is dat onze Limburgse internen de kracht van solidariteit hebben ervaren en hebben gemerkt dat dit gelukkig maakt”, vertelt Elien enthousiast.

“Het totaalbedrag van 8.120 euro werd pas duidelijk tijdens de apotheose van ons ‘midwinterevent’ van internaten”, verelt Jos Vrolix, internaatsbeheerder van het WICO internaat uit Hamont-Achel. “Na een leuke namiddag van sport en spel vertelden delegaties uit de internaten elkaar over hun acties en werden de ingezamelde bedragen opgeteld. Wat waren we blij dat we dit samenzijn in ons internaat mochten organiseren. Om nooit te vergeten!” besluit Vrolix. Hanne Geusens, medewerker van een Hart voor Limburg, mocht de cheque in ontvangst nemen.