Ken jij De Zandloper?

Heusden-Zolder - Senioren-en dienstencentrum De Zandloper … een hele mond vol. Maar waarvoor kan je er terecht? Is het een plek voor zwaar zorgbehoevende mensen of net iets helemaal anders?

In tegenstelling tot een woonzorgcentrum of rusthuis richt De Zandloper zich specifiek op de actieve senior en wil het mensen samenbrengen in een aangenaam kader. Ze ondersteunt senioren in hun zoektocht naar vriendschap en gezelligheid, maar ook om iets bij te leren, samen te bewegen of in de uitoefening van een leuke hobby. Het is een centrum voor én door actieve senioren.

Van leeftijdsgrenzen is geen sprake. Actieve 55-plussers zijn meer dan welkom voor een bezoekje of deelname aan een van onze activiteiten. Zes dagen op zeven kan je in het senioren-en dienstencentrum terecht voor een vlotte babbel in ons cafetaria of een leuke activiteit. Alles is geheel vrijblijvend en zonder lidmaatschap. Kom zeker je licht eens opsteken tijdens de openingsuren van het centrum.

Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk? Bij De Zandloper krijg je alle kansen om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Momenteel zijn we op zoek naar geëngageerde mensen die een handje willen helpen in het cafetaria, de mindermobielencentrale en ondersteuning bij activiteiten. Kandidaat-vrijwilligers krijgen steeds een uitnodiging voor een vrijblijvend gesprek.

Info vrijwilligerswerk: 011 45 23 34 - an.palmans@heusden-zolder.be