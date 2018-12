Dames van Ladies Circle 37 Tongeren erg actief tijdens kerstperiode

Tongeren - De dames van Ladies Circle 37 Tongeren zijn erg actief tijdens kerstperiode. De afgelopen week deelden ze twee cheques uit en hielpen ze bij de samenstelling van de voedselpakketten.

Op zondag 16 december waren ze present bij JP's Brasserie, waar Jo Claes braadworst verkocht op het terras. De dames schonken 's avonds een bedrag van 1.000 euro aan 'De Dansende Kerstlichtjes' Op maandag 17 december overhandigden ze in BS Picpussen een cheque van 2.000 euro overhandigd ten voordele van Yashnoor Singh, een leerlinge die deze zomer zwaar verbrand raakte door een ongeval. De steunactie is op poten gezet door de Tongerse agenten die de vaststellingen van het ongeval gedaan hebben. Ze hebben zich verenigd met 'JIB in het kwadraat' om samen geld in te zamelen voor 'Helpbrandwondenkids'.

Op dinsdag 18 december staken de dames van Ladies Circle 37 de handen uit de mouwen in 't Gilliskelderke. Ze hielpen er bij de samenstelling van de voedselpakketten. In de namiddag gingen ze 350 kerstkadootjes uitdelen. “Het is de bedoeling dat de ouders zo ook een geschenk aan hun kinderen kunnen geven", weet voorzitter Jacqueline Barée.,"We schenken elke maand vers fruit ter waarde van 100 euro aan 't Gilliskelderke."