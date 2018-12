An Lemmens deelt opvoedingsadvies voor de feestdagen: “Verplicht je kind niet om te kussen of knuffelen”

Tijdens de feestperiode verwachten veel ouders dat hun kinderen hun affectie tonen aan familieleden. “Geef oma en opa drie nieuwjaarskussen of trakteer je tante eens op een dikke knuffel”: je hebt als kind misschien zelf die opdracht gekregen. En daar knelt het schoentje voor presentatrice An Lemmens, want in haar ogen mag affectie geen opdracht zijn. Kinderen mogen zelf beslissen wat ze doen.

De blonde presentatrice deelt net voor de feestdagen een foto met een duidelijke boodschap aan ouders: “Dwing jullie kinderen niet om affectie te tonen”, staat er te lezen. Wat dat inhoudt ...