1 op de 3 scholieren is niet in orde met zijn fiets

Heusden-Zolder - Zoals elk jaar gingen onze gemeenschapswachten de afgelopen maanden langs bij alle scholen om de fietsen van de scholieren te controleren.

Afwezigheid bel en reflector is opvallend

Dit jaar was 64% van de gecontroleerde fietsen volledig in orde. Bij de andere 36 % schortte er voornamelijk wat aan de bel en de witte of rode reflector. De jongeren kregen een fietscontrolekaart met de opmerkingen en gebreken mee. Zo kunnen ze hun fiets nog in orde brengen.

Vermijd ongevallen, wees goed zichtbaar in het verkeer!

Dit is niet enkel belangrijk voor politiecontroles maar vooral voor de eigen veiligheid. Helaas gebeuren er elk jaar (letsel)ongevallen, soms met dodelijke afloop. Zeker in de donkere wintermaanden is tijdig gezien worden de boodschap. Reflectoren en een goede verlichting in het algemeen is van groot belang! Weet dat je op een afstand van minstens 200m zichtbaar moet zijn.

Info: afdeling welzijn – 011 80 80 86 – welzijn@heusden-zolder.be