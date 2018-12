Januari wordt de warmste maand

Heusden-Zolder - Sint-Vincentius voorziet maandelijks een 200-tal kansarme gezinnen van een voedselpakket. Jammer genoeg is de voorraad bijna op en wordt deze pas in het voorjaar door de Voedselbank terug aangevuld. Sint-Vincentius moet zelf op zoek gaan naar producten om hun pakketten samen te stellen. En jij kan hierbij helpen!

In januari organiseert Sint-Vincentius, in samenwerking met de gemeente, namelijk haar ‘warmste maand’. Op verschillende locaties en bij verschillende verenigingen in de gemeente worden inzamelacties georganiseerd. Hier kan ook jij droge voeding schenken aan de meest kwetsbare gezinnen in onze gemeente. Of wil je zelf ook een inzamelactie organiseren ten voordele van Sint-Vincentius in deze ‘warmste maand’? Laat het ons zeker weten.

Je vindt de verschillende acties op onze website www.heusden-zolder.be/warmste-maand of je kan er ook je eigen actie registreren.

Info: afdeling welzijn – 011 80 80 86 - welzijn@heusden-zolder.be