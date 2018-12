Enkel wie app gebruikt mag voortaan nog binnen in Hasseltse Universal

Hasselt -

Vrijdag zwaaien de deuren van de Hasseltse nachtclub Universal weer open, nadat ze een maand lang dicht moesten wegens overlast. Klanten moeten zich voortaan registreren via een app met hun identiteitskaart, om vechtersbazen en amokmakers te weren. “De app is onze lidkaart”, zegt zaakvoerder Wouter Proesmans. “Wie zich misdraagt, wordt de toegang ontzegd.” Politie LRH juicht het systeem toe, de privacycommissie is stelt zich vragen bij het systeem.