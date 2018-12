Regering bereidt alvast begroting met voorlopige twaalfden voor

De regering bereidt een begroting met voorlopige twaalfden voor. Dat is vernomen na afloop van de Conferentie van Voorzitters in de Kamer. Begrotingsminister Sophie Wilmès (MR) bevestigt de informatie.

De Kamer stemt normaal gezien donderdag over de begroting die de Zweedse coalitie, nog met N-VA dus, heeft opgesteld. De N-VA heeft intussen de regering verlaten en koppelt nieuwe voorwaarden aan het goedkeuren van de begroting. Dat het budget wordt goedgekeurd, is dus hoogst onzeker. Bovendien is het niet uitgesloten dat de oppositie dinsdag een motie van wantrouwen indient.

Voor het geval de reguliere begroting niet gestemd geraakt, zou de regering alvast een zogenaamde Financiewet voorbereiden. Daarin wordt een begroting met voorlopige twaalfden voorzien. Per maand mag de overheid dan niet meer uitgeven dan een twaalfde van de begroting van vorig jaar. De goedkeuring daarvan is wel nodig om de overheid toe te laten om belastingen te kunnen innen of uitgaven te doen. Zonder zo’n begroting met voorlopige twaalfden zou de overheid geen lonen of facturen meer kunnen betalen.