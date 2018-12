Meisje (16) vlakbij Rotterdamse school doodgeschoten: mogelijk verdachte aangehouden

Een meisje van 16 uit Rotterdam is omgekomen door een schietpartij in de Essenburgstraat in Rotterdam. Een 31-jarige verdachte is in de Bergselaan opgepakt, meldt de politie. Over de aanleiding voor de schietpartij in Rotterdam-West is nog niets bekend.

De hulpdiensten zijn ter plaatse en agenten doen onderzoek ter hoogte van het Rotterdam Designcollege in de straat. De familie van het meisje is op de hoogte gebracht en wordt opgevangen.

Volgens ooggetuigen gaat het om een meisje uit het vierde jaar. De verdachte zou haar ex-vriend zijn. De schietpartij zou plaatsgevonden hebben nabij de fietsenstalling, aldus nog getuigen aan De Telegraaf.

De scholieren zaten in de aula van de school toen ze op de hoogte gebracht werden van het schietincident. Zodra het kon werden zij naar buiten geëscorteerd. Nu staan de medeleerlingen voor de school achter een lint, ze zijn in shock. De familie van het meisje is op de hoogte gebracht en wordt opgevangen.

Een 16-jarig meisje uit Rotterdam is vanmiddag overleden na een schietincident op de Essenburgstraat. De 31-jarige verdachte uit Rdam is op de Bergselaan aangehouden. De familie van het meisje is geinformeerd en wordt net als getuigen opgevangen. — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) December 18, 2018

Het Rotterdam Designcollege is een creatieve vmbo-opleiding, dat is een pratijkgerichte beroeps/technische opleiding. Naast de standaardvakken krijgen de leerlingen een aantal praktijkvakken zoals fotografie, schilderen, styling en haar- en huidverzorging.