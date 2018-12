Het debat in de Kamer vormt het begin van een cruciale driedaagse voor premier Michel en zijn minderheidsregering. Michel moet dinsdag op zijn minst vertellen wat zijn plannen nog zijn en op zoek gaan naar partijen die de plannen steunen. Het lijkt uitgesloten dat de premier het vertrouwen vraagt voor zijn regering aan het parlement. De grote vraag is dan of er een motie van wantrouwen komt vanuit de oppositie.