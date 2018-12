Lyceum bakt met een warm hart voor Domo

Hasselt-Centrum

Hasselt - Ook in basisschool Lyceum gaat de Warmste Week niet zo maar voorbij. Alle klassen van de school, van de jongste kleuters tot de zesdeklassers namen deel aan de Ketnet Koekenbak.

"Iedereen was op voorhand al druk in de week met het plannen van welke klas welk lekkers zou maken en wie wanneer de over of het wafelijzer nodig zou hebben", klinkt het. "Ouders voorzagen ons van extra ovens. Schoonzussen kwamen helpen bakken. De gezellige drukte maakte het enthousiasme bij de leerlingen en leerkrachten alleen maar groter. Boodschappen werden gedaan, ingrediënten werden afgewogen, er werd van het deeg geproefd en uiteindelijk werd er gebakken."

"We hadden een variëteit aan verschillende soorten wafels, zandkoekjes, speculaas, kokoskoekjes, cupcakes, … In het vijfde leerjaar werden er ook heerlijke chocoladesnoepjes gemaakt, zodat de leerling met glutenintollerantie zonder zorgen mee het lekkers kon klaarmaken én (nog belangrijker) proeven."

"De ouders konden op voorhand laten weten hoeveel zakjes ze wilden bestellen. Maar liefst 120 bestellingen kwamen binnen. Iedereen kreeg een zakje met een mix van een tiental verschillende lekkernijen die door de ganse school gemaakt waren. Samen met enkele vrijblijvende giften, leverde dit ons 625 euro op."

"Dit mooie bedrag zal worden geschonken aan Domo Hasselt. Domo is een vrijwilligersorganisatie waarbij vrijwilligers aan huis Door Ondersteuning Mee Opvoeden. We kozen hiervoor als goed doel, omdat we vinden dat alle kinderen alle mogelijkheden moeten krijgen om zich te ontplooien. Door omstandigheden kan niet elk gezin dit bieden en dan is het fijn te weten dat een organisatie als Domo hierin kan begeleiden."